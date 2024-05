Sakamoto: Eduardo adota manual do bullying bolsonarista contra Moraes

A resposta do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a uma declaração do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é um exemplo de aplicação da tática bolsonarista de bullying a autoridades, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (23).

Ontem, Moraes ironizou uma fala antiga de Eduardo, que havia dito ser necessário "apenas um cabo e um soldado para fechar o STF". Sem citar nomes, o ministro falou que "o cabo, o soldado e o coronel estão todos presos", enquanto o Supremo está aberto.

Eduardo disse que as ações do ministro o levaram a viver hoje sem liberdade, tão preso quantos os participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro: "Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega ao clube Pinheiros? Ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais nome por nome daqueles que se sentarão à mesa? Valeu a pena?".

A resposta de Eduardo Bolsonaro a Alexandre de Moraes acabou revelando uma das táticas de bullying, assédio e intimidação levadas a cabo pela extrema-direita. O deputado citou espaços que são ocupados pela elite brasileira, como o rico clube Pinheiros e restaurantes em Londres, para questionar se Moraes se sente bem, tranquilo e seguro nesses locais, o que é um absurdo.

Nem toda elite paulistana ou brasileira é violenta ou golpista, mas há os violentos e os golpistas que partem para a ignorância com autoridades, políticos e jornalistas - e reside nessa elite uma parte significativa do bolsonarismo.

Basicamente, o deputado pergunta se Moraes se sente à vontade cercado de bolsonaristas que não gostam dele. Particularmente, desconfio que Moraes ache graça em provocar engulhos em quem discorda dele, mas esse caldo é negativo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto chamou a atenção para a tática bolsonarista de insuflar seus apoiadores e dar a impressão de que eles contam com o respaldo da maioria da população, reforçando o clima de polarização.

Há uma técnica usada sistematicamente pelo bolsonarismo na qual eles tentam vender a parte pelo todo. Bolsonaro é um líder de massas, muita gente o segue e traz muitas pessoas para a rua, mas isso não significa que ele tenha a opinião da maioria da população brasileira do lado dele.

O bolsonarismo tem feito isso para atacar o Lula, dizendo que ele não pode andar na rua. Foi a mesma coisa na crítica a Moraes. Eduardo Bolsonaro não foi criativo; ele simplesmente adotou o manual do bullying do bolsonarismo, algo que já se faz contra o PT e o Lula, em cima do Moraes.

É uma declaração bizarra, porque diz que o bolsonarismo fará bullying por não conseguir conviver com a diferença. Esse show de mágica de falar que 'ele não pode andar na rua' é porque parte do bolsonarismo não o deixa fazer isso.

Essa declaração do Eduardo Bolsonaro só coloca lenha na fogueira para que outros casos aconteçam. Esse tipo de ação puxada por lideranças políticas ajuda a retroalimentar os malucos de plantão que vão fazer o serviço sujo. Tem que partir das lideranças políticas diminuir esse gás da polarização. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.