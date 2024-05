Presidente do BB foi feirante e é a única brasileira em ranking da Forbes

Do UOL, em São Paulo

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, tomou posse no ano passado e tem sido alvo de críticas internas de funcionários.

Em reportagem da colunista do UOL Andreza Matais, Tarciana responde em uma rede interna críticas de empregados do banco estatal sobre sua gestão. Um dos principais pontos é a proposta de aumento salarial dela de 57%, que foi derrubada por acionistas.

No ano passado, a executiva do banco foi a única brasileira na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo.

Imagem: Reprodução

Quem é Tarciana Medeiros

Primeira mulher a presidir o Banco do Brasil, Tarciana é nordestina. Nascida em Campina Grande (PB), ela iniciou sua carreira profissional como feirante. Também foi professora antes de ingressar no Banco do Brasil, em 2000.

Em 2002, Tarciana assumiu seu primeiro cargo de gestão no banco. Em dez anos, exerceu diversas funções na rede de varejo no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste.

Em 2021, Tarciana assumiu uma diretoria na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes. Ela é formada em Administração, com pós-graduação em Marketing e em Liderança, Inovação e Gestão.

O que Tarciana disse após ser mencionada em lista da Forbes

No LinkedIn, Tarciana comemorou a menção na lista. "Alô, mainha e painho, tô na lista da Forbes das 100 Mulheres mais Poderosas do Mundo deste ano", escreveu.