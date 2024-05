Produção de aço no Brasil cai e vendas sobem em abril, dizem siderúrgicas

SÃO PAULO (Reuters) - As usinas de aço do Brasil produziram 2,727 milhões de toneladas da liga no mês passado, uma queda de 1,1% sobre o mesmo período de 2023, em meio a novo aumento nas importações e queda nas vendas externas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela entidade representativa do setor, Aço Brasil.

No acumulado do quadrimestre, a produção, porém, mostrou alta de 3,9%, para 10,976 milhões de toneladas.

As vendas internas de aço cresceram 9,5% em abril na comparação anual, para 1,726 milhão de toneladas, acumulando de janeiro ao final do mês passado crescimento de 2,9%, para 6,609 milhões de toneladas.

Enquanto isso, as importações subiram 11,4% em abril e as exportações caíram 11,5%, segundo os dados da entidade.

