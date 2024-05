Preocupações com juros compensam animação com IA e índice STOXX 600 fecha estável

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam estáveis nesta quinta-feira, conforme sinais de melhoria da atividade econômica levaram investidores a reduzir expectativas de cortes nos juros este ano e moderaram o otimismo em relação às fortes previsões da Nvidia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação positiva de 0,07%, a 521,56 pontos, recuando dos picos da sessão.

O índice de tecnologia subiu 1,1%, com as ações de semicondutores, incluindo ASML, Infineon e ASM, em alta de 1% a 2,6%, depois que a Nvidia projetou uma receita trimestral acima das estimativas, anunciou um desdobramento de ações e aumentou seus dividendos trimestrais em 150% em uma base pós-desdobramento.

Uma alta nas ações de tecnologia em torno das perspectivas de IA e expectativas de reduções iminentes dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE) impulsionam o STOXX 600 desde 2023, e o índice está sendo negociado um pouco abaixo de seu recorde histórico.

No entanto, os ativos de risco ficaram sob pressão, com uma alta dos rendimentos dos títulos europeus depois que uma pesquisa preliminar mostrou que a atividade empresarial da zona do euro expandiu em maio no ritmo mais rápido em um ano.

Operadores estão precificando cortes nos juros de 58 pontos-base até o final de 2024, em comparação com 67 pontos na quarta-feira.

Setores mais sensíveis aos custos de empréstimos, como os de serviços públicos e imobiliário tiveram os piores desempenhos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,37%, a 8.339,23 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX teve variação positiva de 0,06%, a 18.691,32 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,13%, a 8.102,33 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,02%, a 34.467,67 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,16%, a 11.311,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,37%, a 6.924,65 pontos.