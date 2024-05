Ouro esbarra em preocupações por juros elevados por mais tempo e recua mais de 2%

O preço do ouro caiu mais de 2% nesta quinta-feira, 23, com investidores reagindo à ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da quarta-feira à tarde, que sinalizou para possíveis novos aumentos de juros, caso se reverta o avanço da desinflação nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para junho fechou em baixa de 2,23%, a US$ 2.337,20 a onça-troy,

O City Index afirma que a força do dólar tem criado obstáculos para matérias-primas, e que tanto prata quanto ouro estavam em níveis sobrecomprados no início da semana, o que acentuou o movimento de queda após os temores renovados por juros elevados nos Estados Unidos.

Segundo a SP Angel, as negociações asiáticas de ouro também foram abaixo da média nesta semana, com volume reduzido.

"Notamos que fortes compras chinesas têm ocorrido às sextas e segundas-feiras nesta recente recuperação do ouro. Esperamos que amanhã possa seguir esta tendência", disse a instituição.