Nasdaq salta após resultado da Nvidia impulsionar ações de chips

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - O Nasdaq e o índice de referência S&P 500 abriram em máximas recordes nesta quinta-feira com o avanço das ações de chips após a previsão positiva de receita da Nvidia, mas as preocupações persistentes com a inflação dos Estados Unidos limitavam os ganhos.

As ações da líder em chips de IA abriram acima da marca de 1.000 dólares pela primeira vez e eram negociadas em alta de 8,7%, a caminho de ampliar em cerca de 220 bilhões de dólares em valor de mercado se os ganhos se mantiverem.

A empresa também anunciou um desdobramento de ações após aumento de mais de 90% em suas ações este ano e um salto de três vezes em 2023, o que fez da Nvidia a terceira ação mais valiosa dos EUA.

Outras ações ligadas a chips e IA subiam, com a Advanced Micro Devices, a Micron Technology e a Super Micro Computer ganhando entre 2,8% e 10%.

Mas o S&P 500 reduziu seus ganhos depois que dados mostraram que as pressões dos preços nos EUA aumentaram em maio, mesmo com a aceleração da atividade empresarial, enquanto os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 215.000 em dado com ajuste sazonal na semana encerrada em 18 de maio, em comparação com as expectativas de 220.000.

A ata da última reunião de política do Federal Reserve, divulgada na quarta-feira, mostrou que as autoridades ainda acreditavam que as pressões dos preços diminuiriam nos próximos meses, mas continuavam em dúvida se o nível atual da taxa de juros era alto o suficiente para garantir esse resultado.

O Dow Jones caía 0,71%, a 39.387,83 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,13%, a 5.313,95 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,68%, a 16.916,41 pontos.