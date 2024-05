Mulher que estava desaparecida é encontrada enterrada na própria casa em SC

O corpo de uma mulher, de 42 anos, que estava desaparecida há cerca de duas semanas, foi encontrado enterrado no piso da própria casa, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Marido e filho são considerados suspeitos.

O que aconteceu

A vítima foi identificada como a esteticista Michele de Abreu Oliveira. O corpo da mulher tinha sinais de violência.

Corpo estava no piso inferior da casa, que tinha dois pavimentos. A delegada Gisele Farias Jerônimo, à frente do caso, diz que no início das investigações informações e depoimentos colhidos subsidiaram a representação e expedição do mandado de busca e apreensão na residência da vítima.

A mulher foi encontrada morta na quarta-feira (22). Mas a confirmação da identidade só ocorreu nesta quinta-feira (23), conforme informações da polícia.

Marido e filho, um adolescente de 14 anos, são suspeitos do crime. Eles não foram encontrados pela polícia e são considerados desaparecidos. A Polícia Militar do estado informou que o marido se chama Márcio de Oliveira Bigóis, de 46 anos, e é natural de Passo Fundo (RS).

Michele de Abreu Oliveira chegou a ter uma medida protetiva contra o companheiro anteriormente. Mas, segundo a delegada, a medida foi revogada a pedido da vítima.

Nas redes sociais, um outro filho da vítima, comentou o caso. "Venho informar que perdi a minha avó um dia antes do dia das mães de 2023. Hoje, recebo a notícia de que minha mãe foi assassinada após o dia das mães", lamentou.

Indícios de feminicídio

Evidências até o momento apontam para feminicídio. A delegada Gisele Farias Jerônimo ressaltou, no entanto, que todas as hipóteses e indícios serão analisados e considerados.

O corpo da vítima passará por perícia. Laudos irão subsidiar o inquérito policial. As investigações prosseguem no sentido de identificar a causa e circunstâncias da morte e a identificação dos envolvidos.

O caso segue em investigação. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Mulher e Idoso de Palhoça, instaurou inquérito policial para apurar a morte da mulher.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.