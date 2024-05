Mortes confirmadas por enchentes no RS sobem para 163, há 72 desaparecidos

(Reuters) - Subiu para 163 o número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, informou a Defesa Civil gaúcha na manhã desta quinta-feira, acrescentando que ainda existem 72 pessoas desaparecidas.

As chuvas, que deixaram cidades embaixo d'água e provocaram o pior desastre climático da história do Estado, afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas em 468 dos 497 municípios gaúchos. Mais de 580 mil pessoas ficaram desalojadas.

O nível do Rio Guaíba, que na terça-feira ficou abaixo de quatro metros pela primeira vez desde o início de maio, voltou a subir nesta manhã, chegando a 3,96 metros, mas na medição das 8h havia voltado a cair para 3,89 metros. A cota de inundação do rio é de 3 metros.

Com ruas alagadas em todo o Estado, a transmissão de doenças também passou a ser um perigo e o governo gaúcho já confirmou duas mortes por leptospirose.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há previsão de temporais em várias regiões gaúchas nesta quinta, incluindo a capital Porto Alegre.

Além disso, o aeroporto Salgado Filho e o porto de Porto Alegre seguem fechados. A base aérea de Canoas, na região metropolitana da capital, receberá voos comerciais devido ao alagamento do principal aeroporto que liga Porto Alegre a destinos no Brasil e no exterior.

(Por Eduardo Simões)