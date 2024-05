Minério de ferro segue queda de preços de metais básicos e preciosos por apetite a risco

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, acompanhando um mercado mais fraco de metais básicos e preciosos, já que um dólar norte-americano mais forte alimentou mais apetite a risco.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações da manhã com queda de 1,09%, a 906,5 iuanes (125,13 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para junho, na Bolsa de Cingapura, foi negociado em baixa de 1,77%, a 119,45 dólares a tonelada.

Um dólar mais forte após a ata hawkish do Federal Reserve dos EUA, que revelou uma disposição de aumentar as taxas de juros entre algumas autoridades, pressionou os preços dos metais.

"O minério de ferro também sofreu algum impacto de outros metais básicos e preciosos, como o cobre e a prata, bem como da queda do mercado acionário", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services (FIS), com sede em Xangai.

O Shanghai Copper perdeu mais de 4%, enquanto a prata caiu quase 5%.

Entretanto, as quedas foram limitadas pelo mais recente estímulo imobiliário na China, com várias cidades reduzindo pagamentos e taxas de juros de empréstimos hipotecários para aumentar a demanda.

Isso ocorreu depois que Pequim anunciou medidas "históricas" na última sexta-feira para estabilizar seu setor imobiliário atingido pela crise.

"Ainda há expectativa de um novo aumento na produção de metais quentes, já que as usinas ainda têm alguma margem... mas a redução de estoques de minério de ferro nos portos não tem ocorrido de forma tranquila", disseram analistas da Shengda Futures em uma nota.

(Reportagem de Amy Lv e Emily Chow)