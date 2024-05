Milan e técnico Pioli fecham acordo de rescisão de contrato

MILÃO, 23 MAI (ANSA) - O Milan rescindiu de forma consensual o contrato do técnico Stefano Pioli, colocando um ponto final em sua experiência de cinco temporadas, que culminou no Scudetto em 2021/22 da Série A da Itália.

O experiente treinador se despedirá do comando do rossonero no confronto diante da Salernitana, agendado para acontecer no próximo sábado (25), no San Siro. O encontro será o último do Milan na atual edição do campeonato.

A partir da próxima temporada, Pioli estará livre para decidir o seu próximo destino, pois vem sendo ligado pela imprensa italiana ao Bologna, Napoli e Atalanta.

Desde outubro de 2019 no comando milanista, Pioli venceu 132 das 239 partidas em que permaneceu na capital da região da Lombardia. O único título que venceu ao longo de sua experiência foi o Scudetto em 2021/22. (ANSA).

