Mais de 60 vítimas de sequestro em massa na Nigéria são libertadas

Mais de 60 mulheres e crianças, vítimas de um sequestro no início de abril no noroeste da Nigéria, foram libertadas, disse um porta-voz do governo do estado de Zamfara à AFP nesta quinta-feira (23).

Os sequestros com pedido de resgate são comuns nos estados do noroeste e do centro da Nigéria, onde operam grupos criminosos.

"As 64 mulheres e crianças sequestradas na aldeia (de Gidan Danzara) foram libertadas por seus captores graças às operações militares realizadas pelas tropas na região", disse Suleiman Bala Idris, porta-voz do governador do estado de Zamfara.

A mobilização maciça das Forças Armadas na região nos últimos dias "pressionou os terroristas, forçando-os a fugir para os estados vizinhos e abandonar seus prisioneiros", acrescentou.

No entanto, os aldeões alegaram que tiveram que pagar aos captores pela libertação de seus parentes, o que foi negado pelo porta-voz do estado de Zamfara.

Sa'Idu Abbakar, um morador, afirmou ter sido forçado a pagar resgate, mas também a dar dinheiro a grupos armados para poder cultivar.

Outro residente, Faruku Yahaya, também admitiu ter pagado resgate.

Na Nigéria, é difícil saber em que circunstâncias os reféns foram libertados, devido às declarações geralmente contraditórias entre familiares e autoridades.

© Agence France-Presse