Governo define nova data para aplicação do 'Enem dos Concursos'

Ministério da Gestão estabeleceu uma nova data para a aplicação do Concurso Público Nacional Unificado. Após ser cancelado em função dos temporais que devastaram o Rio Grande do Sul, o "Enem dos Concursos" será aplicado no dia 18 de agosto para os 2,1 milhões de candidatos inscritos.

O que aconteceu

A aplicação do Enem dos Concursos foi adiada. Inicialmente, estava marcada para acontecer no dia 5 de maio. O adiamento ocorreu devido à impossibilidade da realização das provas no Rio Grande do Sul após o desastre natural que deixou a maioria do estado em situação de calamidade.

A nova previsão é de que as provas sejam realizadas no dia 18 de agosto. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, cronograma completo sobra a aplicação será divulgado em breve.

Número de candidatos permanece inalterado. Sem a possibilidade de novas inscrições, o "Enem dos Concursos" poderá ser realizado por 2,1 milhões de candidatos. Eles buscam colocação em 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

Governo garante que os 18.757 malotes com as provas seguem intactos. O Ministério da Gestão garante que o material foi recolhido em todo o Brasil e direcionado para locais seguros. A pasta destaca que os malotes foram analisados individualmente e não foi identificado qualquer violação.

Prioridade é manter os mesmos locais de prova. O Ministério da Gestão afirma que vai buscar a manutenção dos locais definidos anteriormente. No caso do Rio Grande do Sul, eles garantem que haverá um diálogo para garantir o acesso das pessoas inscritas.

Cartão com as atualizações será divulgado no dia 7 de agosto. Os candidatos terão de acessar novamente os cartões de prova, para confirmar se o local de prova foi mantido ou alterado. O documento ficará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição para o concurso unificado.