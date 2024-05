Disputa entre Scarlett Johansson e OpenAI realça temor de Hollywood com IA

Por Dawn Chmielewski e Anna Tong

(Reuters) - A aparente homenagem da OpenAI para o filme “Ela”, colocando uma voz parecida com a da atriz Scarlett Johansson, está alimentando críticas contrárias à inteligência artificial em toda Hollywood, disseram executivos à Reuters. A acusação de Johansson de que a criadora do ChatGPT copiou sua performance no filme dirigido por Spike Jonze, depois de não ter chegado a um acordo, reacendeu a ansiedade da classe artística sobre a ameaça existencial representada pela IA, mesmo enquanto os estúdios de Hollywood testam novas ferramentas e ponderam alianças com a OpenAI. “Isso parece que realmente mexeu com o setor”, afirmou um executivo da indústria. “Coloca um rosto humano nisso. Há uma empresa de tecnologia conhecida que fez algo a alguém que conhecemos.” A OpenAI sacudiu o mundo em fevereiro, ao mostrar vídeos com qualidade de filme, gerados por sua ferramenta de texto para vídeo, a Sora. Desde então, executivos de Hollywood se encontraram com a empresa várias vezes para discutir possíveis parcerias criativas e aplicações para a tecnologia, de acordo com empresários e executivos da indústria. As críticas de Johansson contra a OpenAI por usar, em sua nova versão do ChatGPT, uma voz sensual que ela chamou de “assustadoramente semelhante” à sua performance, antagoniza com alguns executivos, em meio a discussões de como trabalhar mais proximamente com a tecnologia em alguns projetos, disseram à Reuters pessoas próximas ao tema. “Isso certamente não estabelece uma colaboração respeitosa entre os criadores de conteúdo e as gigantes da tecnologia”, afirmou um executivo da indústria dos estúdios, chamando as ações da OpenAI de “arrogantes”. CEO da OpenAI, Sam Altman afirmou em comunicado divulgado na segunda-feira que a voz “não é da Scarlett Johansson, e nunca teve a intenção de imitá-la".

"Escolhemos a dubladora para a voz de Sky antes de qualquer contato com a Sra. Johansson”, disse. A empresa, cuja maior investidora é a Microsoft, não respondeu a pedidos para comentar seu relacionamento com Hollywood após a polêmica. Mesmo antes desse conflito, agentes e empresários que falaram com a Reuters em anonimato afirmaram por semanas que estão preocupados pelo fato de os modelos da OpenAI aparentemente terem sido treinados com trabalhos que possuem direitos autorais, algo que a empresa considera como um uso justo, pois tais trabalhos estão publicados na internet. (Reportagem de Dawn Chmielewski)

