Desabamento de palco deixa 9 mortos em evento de campanha no México

Por Daniel Becerril e Brendan O'Boyle e Kylie Madry

SAN PEDRO GARZA GARCIA, México (Reuters) - Um palco desabou em um comício de campanha eleitoral no México na quarta-feira, matando nove pessoas e ferindo dezenas, depois que ventos fortes destruíram a grande estrutura em estilo de show.

Pelo menos 63 pessoas ficaram feridas no comício do partido Movimento dos Cidadãos no Estado de Nuevo León, no norte do México, disse Samuel Garcia, governador do Estado, aos repórteres.

As vítimas eram oito adultos e uma criança, afirmou Garcia, acrescentando que estava indo para um hospital onde três pessoas estavam sendo operadas. Muitos dos feridos estavam sendo tratados em clínicas locais, informou o diretor do Instituto de Previdência Social do México.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial do partido centrista Movimento dos Cidadãos, disse que uma rajada de vento causou o desabamento do palco no evento na cidade de San Pedro Garza Garcia, um enclave rico próximo ao centro industrial de Monterrey.

O vídeo do acidente mostrou a estrutura caindo repentinamente sobre a multidão, fazendo com que os políticos que estavam no palco e os participantes em pânico corressem para se proteger.

"Nunca vivenciei algo tão repentino", disse Álvarez Máynez aos repórteres, referindo-se à rapidez com que o vento aumentou antes de o palco desabar.

Álvarez Máynez, que retornou ao local do acidente após ser liberado em um hospital local, disse que estava suspendendo as atividades de campanha e que espera que as autoridades investiguem o ocorrido, solicitando transparência no processo.

A coordenadora da campanha de Álvarez Máynez, Laura Ballesteros, foi hospitalizada com um pé quebrado, de acordo com o partido, e a candidata a prefeita de San Pedro Garza Garcia, Lorenia Canavati, escreveu nas mídias sociais que estava coordenando com as autoridades o apoio aos afetados e suas famílias.

Membros da guarda nacional e do Exército do México estavam no local para prestar apoio, disse a ministra do Interior, Luisa Alcalde, na mídia social.

Álvarez Máynez está em terceiro lugar nas pesquisas para a eleição presidencial do México, marcada para 2 de junho. Ele está muito atrás da candidata do partido governista, Claudia Sheinbaum, e da segunda colocada, Xochitl Galvez, que representa uma ampla coalizão de oposição.

(Reportagem de Daniel Bacerril em San Pedro Garza Garcia, Brendan O'Boyle, Kylie Madry e Sarah Morland na Cidade do México)