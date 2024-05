De olho no Brasil, Caoa Chery revela Tiggo atualizado e até carro voador

Joint-venture formada pela brasileira Caoa e a chinesa Chery, a Caoa Chery apresentou várias novidades na edição 2024 do Salão de Pequim, dentre as quais muitas vão estrear em breve no Brasil.

É o que o programa 'Carona', apresentado por Jorge Moraes, mostra após o colunista do UOL Carros conferir de perto, há poucos dias, os carros da montadora apresentados no evento chinês - um dos maiores do mundo.

Dentre os destaques que a Caoa Chery mostrou na capital da China está a atualização do SUV Tiggo 8, que é vendido aqui.

O utilitário esportivo de até sete lugares ganhou nova dianteira, com grade caprichada e charmosa, lanternas traseiras redesenhadas e maçanetas externas retráteis.

Caoa Chery Tiggo 8 aparece com dianteira renovada no Salão de Pequim Imagem: Reprodução

O modelo também teve o interior atualizado, onde se destaca a central multimídia com tela gigante.

O estande da montadora em Pequim teve até um conceito de carro voador.

'Carona' estreia no UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' abordará os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo colunista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que realmente interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Nesta primeira edição, fomos até a China para trazer as principais atrações do Salão de Pequim, um dos eventos automotivos mais importantes do mundo e que, nesta edição de 2024, está cheio de novidades que interessam aos brasileiros.

Jorge Moraes mostra alguns dos protagonistas da "invasão chinesa" que está chegando ao Brasil, mercado estratégico para os planos de globalização das montadoras do país asiático, que hoje é líder em tecnologia quando o assunto são veículos elétricos e híbridos.

