Chuva volta a causar inundações em Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre registrou nesta quinta-feira (23) novos alagamentos devido a fortes chuvas, que superaram as previsões das autoridades, informou o prefeito.

"O que era um problema das áreas alagadas estendeu-se praticamente a toda a cidade com essa chuvarada, e aí temos problemas sérios", disse Sebastião Melo em entrevista coletiva.

As chuvas torrenciais, que começaram à meia-noite de ontem, concentraram-se no sul da cidade, de 1,4 milhão de habitantes. A área estava sendo limpa, após as enchentes das últimas semanas na capital gaúcha, um desastre climático inédito, que deixou 163 mortos e 64 desaparecidos, segundo o balanço oficial divulgado na noite de hoje.

Em algumas regiões da cidade, foram registrados entre 100 e 130 milímetros de chuva, mais do que os 60 a 90 milímetros previstos, informou Maurício Loss, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE).

"Havia previsão, mas a quantidade de chuva foi excessivamente forte pela manhã", disse Sebastião Melo. Além das fortes chuvas, as condições da cidade, com bueiros entupidos e solo saturado, favoreceram o acúmulo de água.

Devido à nova emergência, o prefeito determinou o cancelamento das aulas nas escolas públicas e particulares nesta sexta-feira e o fechamento das comportas - abertas para fins de escoamento -, para impedir a entrada de água do rio Guaíba.

Zonas urbanas e rurais do Rio Grande do Sul foram devastadas pela cheia de rios devido ao grande volume de chuva que caiu no começo do mês.

