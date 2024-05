A 8 dias do fim, maio já é o mês mais chuvoso da história de Porto Alegre

Do UOL, em São Paulo

O mês de maio de 2024 é o mais chuvoso da cidade de Porto Alegre desde o início das medições, em 1910.

O que aconteceu

Recorde foi atingido com chuva registrada nesta quinta-feira (23), mais de 100 mm em doze horas. As informações foram divulgadas pelo site de meteorologia MetSul.

Acumulado do mês é de 461,0 mm. Dado registrado até às 15h de hoje é da estação de referência climatológica do bairro Jardim Botânico, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia.

Para efeito de comparação, média histórica da capital pela série 1991-2020 é de 112,8 mm. Ou seja, choveu até 15h de hoje, o equivalente a 408% da média histórica de maio.

Recorde mensal anterior era de 1941, quando no mês de maio daquele ano choveu 405,5 mm.

Volume parcial de chuvas deste mês também é o mais chuvoso já observado na série histórica. Anteriormente, o recorde mensal era de 447,3 mm, de setembro do ano passado, quando o estado enfrentou outra enchente.

Os dois meses com mais chuva na capital em 114 anos de observações ocorreram em intervalo de apenas nove meses. "Chuvas ocorreram durante o evento de El Niño de forte intensidade de 2023-2024", diz do órgão de meteorologia.

Porto Alegre alerta para aumento do Guaíba

A volta da chuva em Porto Alegre hoje alagou ruas novamente e forçou moradores a saírem de casa mais uma vez. A água subiu rapidamente no trecho entre as avenidas Padre Cacique, Praia de Belas e José de Alencar na manhã de hoje.

O nível no Guaíba registrava 3,9 metros no Cais Mauá às 12h desta quinta-feira. Especialistas projetam que o volume de água deva ficar acima da cota de inundação até o início de junho. Segundo dados da Defesa Civil, 163 pessoas morreram no Rio Grande do Sul devido às enchentes.

A prefeitura enviou avisos para que moradores do sul, extremo sul e ilhas da capital não voltem para casa. Pedido foi feito devido à "possibilidade de uma nova elevação no nível do Guaíba nesta localidade", afirmou a administração em nota.

Além da chuva, o vento Sul forte impediu a diminuição do nível do Guaíba. A água estava em constante declínio desde o começo da semana, mas segue acima do nível da cota de inundação.

Previsão é de que mau tempo continue. Há risco de 100 milímetros de chuvas em 24 horas nos pontos já atingidos do oeste e do sul do estado.

Meses de maio mais chuvosos de Porto Alegre

2024 (parcial): 461,0 mm

1941: 405,5 mm

1942: 294,7 mm

1984: 286,8 mm

2019: 245,1 mm

Meses mais chuvosos da série histórica de Porto Alegre