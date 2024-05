Bolsas da Europa operam sem direção única, com salto de ações de chips após Nvidia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/05/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, com ações de fabricantes de chips locais impulsionadas por sólido balanço da concorrente americana Nvidia e investidores digerindo uma nova rodada de dados de atividade (PMIs) da região, assim como o tom "hawkish" da última ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,30%, a 522,77 pontos.

Fabricantes de semicondutores europeus como a alemã Infineon e as holandesas ASM e ASML tinham ganhos de cerca de 1,3% a 3,6%, no horário acima, após a Nvidia - uma das "7 magníficas" do setor de tecnologia dos EUA - divulgar resultados trimestrais melhores do que o esperado no fim da tarde de ontem.

O apetite por risco na Europa, no entanto, é limitado pela ata de política monetária do Fed, publicada ontem. O tom do documento foi bastante cauteloso, esfriando as expectativas para eventuais cortes de juros nos EUA este ano. Segundo a ata, vários dirigentes do BC americano estão dispostos a até mesmo elevar juros de novo se a inflação voltar a ganhar força.

No âmbito macroeconômico, os últimos PMIs europeus trouxeram um quadro misto. Na zona do euro, o PMI composto subiu para 52,3 em maio, graças à indústria, uma vez que o setor de serviços permaneceu estável. Apenas na Alemanha, tanto indústria quanto serviços surpreenderam positivamente. No Reino Unido, por outro lado, o PMI composto recuou neste mês, com pressão de serviços. Nas próximas horas, são aguardados PMIs dos EUA.

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, enquanto a de Paris subia 0,12% e a de Frankfurt avançava 0,19%. Já a de Milão tinha ganho de 0,09%, enquanto as de Madri e Lisboa caíam 0,17% e 0,40%, respectivamente.

