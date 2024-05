BC lança amanhã 2ª tiragem da moeda comemorativa aos 200 anos da primeira Constituição

O Banco Central vai lançar nesta sexta-feira, 24, a segunda tiragem da moeda comemorativa em homenagem aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. A frente da moeda apresenta o livro da primeira Constituição aberto com suas páginas retratadas em cor sépia, representando a passagem do tempo.

Segundo o BC, essa é a primeira vez que o recurso da cor é utilizado em uma moeda de prata no Brasil.

A parte de trás da moeda mostra a imagem do prédio do Congresso Nacional.

Serão quatro mil unidades da moeda comemorativa nesta segunda tiragem, com valor de face de R$ 5,00 e o preço de venda de R$ 440,00.

A comercialização será feita pela Casa da Moeda através de seu e-commerce (www.clubedamedalha.com.bropen_in_new), a partir das 10 horas (de Brasília) da sexta-feira.

A compra é restrita a cinco unidades por CPF.