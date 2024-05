Wall Street ronda estabilidade antes de resultado da Nvidia e de ata do Fed

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street rondavam a estabilidade nesta quarta-feira, com os investidores afastados antes do resultado trimestral da líder em chips de IA Nvidia e da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve.

Todas as atenções estarão voltadas para os resultados do primeiro trimestre da Nvidia após o fechamento do mercado, para ver se atenderão às expectativas altíssimas do mercado e se sustentarão os ganhos das ações da empresa e de outras relacionadas à IA.

A Nvidia, cujas ações recuavam 0,6%, emergiu como a terceira maior empresa dos EUA em valor de mercado após um aumento de mais de 92% em suas ações este ano e um salto de mais de três vezes em 2023.

"O mercado está procurando um novo catalisador, e talvez seja a Nvidia. Saímos de uma temporada de balanços muito forte, mas nos níveis atuais podemos estar sujeitos a algum tipo de recuo em caso de decepção", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

A recente alta de Wall Street levou os três principais índices a máximas recordes este mês impulsionados por uma forte temporada de balanços, bem como por expectativas renovadas de cortes nos juros e do chamada "pouso suave" da economia dos EUA.

O Nasdaq atingiu brevemente um novo pico recorde após a abertura dos mercados, antes de recuar. O índice de alta tecnologia e o índice de referência S&P 500 fecharam em máximas históricas na terça-feira.

Os investidores também estão aguardando atentamente a ata da última reunião de política monetária do banco central dos EUA, às 15h (horário de Brasília), para obter mais clareza sobre o momento de um corte nos juros.

Diversas autoridades reiteraram a necessidade de esperar por mais sinais de inflação mais fraca antes de cortar os juros.

Os operadores veem quase 68% de chances de o Fed cortar os juros em setembro em pelo menos 25 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones tinha estabilidade, a 39.872,97 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,02%, a 5.320,53 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,05%, a 16.841,79 pontos.