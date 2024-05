Peru cria reserva indígena na Amazônia para proteger povos em isolamento

O Peru criou uma nova reserva indígena em duas regiões amazônicas, para proteger os povos em situação de isolamento, anunciou nesta quarta-feira (22) o Ministério da Cultura.

"Depois de quase 20 anos, o governo peruano tomou a decisão de criar a reserva, nas regiões de Loreto e Ucayali, em benefício da proteção dos direitos, do habitat e das condições que garantam a existência e integridade dos povos indígenas em situação de isolamento", informou o ministério.

Localizada na fronteira com o Brasil, a reserva, de meio milhão de hectares, tem como característica um ecossistema representado por 3 mil variedades de espécies vegetais e animais, muitas delas únicas no mundo, segundo o Serviço de Áreas Naturais Protegidas.

O Peru reconheceu 25 povos indígenas em situação de isolamento e contato inicial, cuja população é estimada em mais de 7 mil pessoas, que vivem nas regiões de Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Loreto e Huánuco.

Em 2005, a Federação de Comunidades Nativas do Baixo Ucayali (Feconbu), com o apoio da Associação Interétnica da Selva Peruana (Aidesep), pediu o reconhecimento da Reserva Indígena Serra do Divisor Ocidental.

"Esta conquista não teria sido possível sem a liderança e valentia dos líderes indígenas que, enfrentando ameaças constantes à sua segurança e colocando em risco suas vidas, defenderam incansavelmente", ressaltou a Aidesep na rede social X.

O Peru abriga seis reservas indígenas nas regiões de Ucayali e Loreto e duas reservas territoriais. Elas somam mais de 4 milhões de hectares de região amazônica, o que representa 3,6% do território do país.

