Noboa, do Equador, declara novo estado de emergência de segurança

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou um novo estado de emergência nesta quarta-feira em sete das 24 províncias do país, e em uma área em outra província, citando um crescimento no número de mortes violentas e outros crimes nessas jurisdições.

A medida estará em vigor por 60 dias nas províncias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabi, Sucumbios, Orellana e Los Rios, além de uma área da província de Azuay, segundo decreto assinado por Noboa, que, em janeiro, declarou o Equador em guerra e designou 22 gangues criminosas como grupos terroristas.

O decreto foi enviado à Corte Constitucional, disse o governo mais cedo nesta quarta-feira. A corte decidiu neste mês que uma declaração de emergência anterior em cinco províncias não havia sido suficientemente justificada e a cancelou.

Forças de segurança poderão entrar em casas e interceptar correspondência nessas províncias sem autorização prévia, determina Noboa, no decreto.

O presidente culpa gangues de drogas que transferem cocaína da Colômbia e do Peru por meio do Equador pela violência --- incluindo a invasão de uma emissora de televisão por homens armados em janeiro e agentes penitenciários tomados como reféns.

Ele já utilizou declarações de estado de emergência para intensificar operações policiais e militares para combater milhares de assassinatos e outros crimes.

O gabinete do procurador-geral investiga oito assassinatos extrajudiciais que teriam ocorrido durante o mais recente estado de emergência do país, após grupos de direitos humanos alertarem que as autoridades não estão adotando medidas para evitar abusos.

(Reportagem de Alexandra Valencia)