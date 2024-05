Não é só Dolphin: BYD exibe safra de elétricos e híbridos que vêm ao Brasil

Gigante chinesa, que assumiu em poucos meses a liderança do mercado de automóveis elétricos e híbridos no Brasil e está construindo uma fábrica em Camaçari (BA), a BYD apresentou no Salão de Pequim uma boa amostra do que é capaz em termos de tecnologia e design.

Foi o que o programa 'Carona', apresentado por Jorge Moraes, mostrou ao conhecer há poucos dias os carros da montadora apresentados no evento chinês, um dos maiores do mundo.

No salão, a montadora asiática mostrou que tem muito mais para mostrar do que os compactos Dolphin e Dolphin Mini, que em pouco tempo se tornaram os carros elétricos mais vendidos do mercado brasileiro.

Uma das novidades apresentadas pela BYD na China foi a reestilização do SUV híbrido plug-in Song Plus, que ganhou dianteira inspirada no sedã 100% elétrico Seal.

No Brasil, o utilitário esportivo ainda mantém o visual "antigo", mas acaba de ganhar melhorias, como baterias maiores, que ampliaram a autonomia no modo totalmente elétrico, que passou dos 55 km anteriores para 105 km.

Sucesso no Brasil, SUV híbrido plug-in BYD Song Plus aparece com nova dianteira e outras mudanças em Pequim Imagem: Reprodução

Outro modelo da BYD que chamou a atenção foi o conceito Super 9, um esportivo sem capota e com dois lugares que em nada deve em arrojo aos esportivos alemães.

'Carona' estreia no UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' abordará os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo colunista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que realmente interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Nesta primeira edição, fomos até a China para trazer as principais atrações do Salão de Pequim, um dos eventos automotivos mais importantes do mundo e que, nesta edição de 2024, está cheio de novidades que interessam aos brasileiros.

Jorge Moraes mostra alguns dos protagonistas da "invasão chinesa" que está chegando ao Brasil, mercado estratégico para os planos de globalização das montadoras do país asiático, que hoje é líder em tecnologia quando o assunto são veículos elétricos e híbridos.

