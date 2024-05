Motorista de Mercedes que deixou mulher com perna amputada é identificado

Foi identificado o motorista da Mercedes que fugiu sem prestar socorro após um acidente em Barueri (SP). Uma mulher teve a perna amputada e um motociclista ficou ferido.

O que aconteceu

O condutor da Mercedes, um empresário, foi identificado pela polícia na terça-feira (21). A informação foi confirmada pelo delegado Ednelson Martins durante uma coletiva de imprensa.

Ele deve se apresentar hoje à Delegacia de Barueri. A Polícia Civil disse que está marcado para que ele preste esclarecimentos ainda nesta quarta-feira (22). O delegado também informou que o suspeito não tem antecedentes criminais.

Empresário é investigado por fuga do local do acidente, lesão corporal qualificada e possível racha. ''Vamos analisar as imagens e, com provas técnicas, poderemos comprovar o racha'', explicou o delegado.

Outro carro de luxo que aparece nas imagens durante o acidente também foi identificado. ''Mas ainda não se sabe quem era o condutor, porque era um carro de uma empresa e pode ter passado por várias pessoas'', disse Ednelson Martins.

Motorista da moto atingida será ouvido assim que for liberado do hospital. ''O condutor da moto está bem, está passando por uma avaliação de possível cirurgia. A gente espera poder falar também com ele, pois será uma prova importante do que realmente aconteceu naquele local.''

Entenda caso

A mulher, de 36 anos e que teve a perna amputada, estava na garupa de uma moto. O caso foi registrado na noite da segunda-feira (20) e a informação foi repassada por testemunhas à Polícia Civil.

Motoristas dos dois carros fugiram sem prestar socorro. A mulher está internada em um hospital do município. O estado de saúde dela é estável, informou a Prefeitura de Barueri.

Condutor da moto ficou ferido e também foi socorrido. Ele fazia transporte por aplicativo e tinha acabado de buscar a passageira. O serviço de mototáxi não é regulado no município, informou a prefeitura.

Velocidade da pista é de 40 km/h. Não há registro de qual era a velocidade dos veículos que apostavam corrida no local.

Um dos carros envolvidos foi apreendido. Ele estava em um estacionamento da região. Nenhum suspeito foi preso até a manhã desta quarta (22);