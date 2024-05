Ministro italiano melhora e deixará hospital no final da semana

ROMA, 22 MAI (ANSA) - O estado de saúde do ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, "melhorou acentuadamente" depois que ele foi internado em um hospital de Roma após sentir um mal-estar geral durante uma reunião no Palácio Quirinale, sede da presidência italiana.

Segundo a pasta, "embora o quadro clínico e os exames realizados em andamento não causem qualquer preocupação, o ministro permanecerá internado por mais alguns dias, apenas por motivos de precaução". Desta forma, a equipe médica decidiu prolongar a internação do ministro até ao final da semana.

"Os exames clínicos confirmaram que se tratou de um novo episódio de pericardite - inflamação na membrana que recobre o coração - que se apresentou de forma muito mais dolorosa que o episódio anterior e, como então, sem implicações cardíacas", afirmou o Ministério.

O ministro, um dos principais membros do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da primeira-ministra Giorgia Meloni, foi levado ao hospital San Carlo di Nancy, em Roma, depois de se sentir mal durante uma reunião do Conselho Supremo de Defesa no palácio presidencial. Ele teria sentido fortes dores no peito.

Em fevereiro passado, Crosetto já havia sido tratado de um caso de pericardite no mesmo hospital. "Passada a fase aguda da dor, a pericardite é tratada como uma infecção normal, com terapia anti-inflamatória", declarou o chefe da cirurgia cardíaca de San Carlo di Nancy, Giuseppe Speziale.

Segundo o especialista, as condições de Crosetto "são boas" e "ele está calmo e passou a noite descansando e também trabalhando normalmente". "Foi pericardite, embora mais dolorosa que em épocas anteriores, mas absolutamente sem qualquer dano cardíaco. Estamos muito otimistas", acrescenta.

O ministro italiano cancelou os compromissos de hoje e de amanhã (23), apesar de ter tido uma reunião com os seus colaboradores mais próximos para o briefing diário sobre a evolução do quadro de segurança nesta manhã.

Além disso, agradeceu "todas as pessoas, amigos, conhecidos ou desconhecidos, que nestas últimas horas me enviaram mensagens de amizade, proximidade e carinho".

De acordo com Speziale, o prognóstico é "bom". "Um pouco de descanso e depois poderá retomar em breve. Acho que tem um temperamento absolutamente bom e por isso vai recuperar em breve", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.