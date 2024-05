Minério de ferro atinge máxima de três meses com apostas na demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro atingiram a maior alta em três meses nesta quarta-feira, com os investidores apostando em uma demanda melhor após o apoio do governo da China ao setor imobiliário local, apesar dos amplos estoques no maior mercado consumidor de minério do mundo.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,7%, a 921 iuanes (127,22 dólares) a tonelada, atingindo seu nível mais alto desde 19 de fevereiro.

O contrato subiu pela quinta sessão consecutiva e, ao longo desse período, teve um salto de 7,2%.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura subiu 1,5%, atingindo uma máxima de três meses de 122,55 dólares a tonelada.

A China anunciou na última sexta-feira medidas "históricas" para estabilizar o setor imobiliário local atingido pela crise, com o banco central facilitando 1 trilhão de iuanes (138 bilhões de dólares) em financiamento extra e flexibilizando as regras de hipoteca, entre outros.

A medida melhorou as perspectivas dos investidores em relação aos ingredientes siderúrgicos, já que o setor imobiliário é um grande consumidor de aço.

A alta dos contratos futuros foi impulsionada principalmente pelo sentimento macroeconômico positivo, já que os fundamentos do mercado ainda apontam abundância de oferta disponível no mercado spot, disse um trader de minério de ferro.

Em meio ao crescimento das importações e da produção doméstica, os estoques de minério de ferro nos principais portos chineses, avaliados pelo provedor de informações Mysteel, ficaram em 147,4 milhões de toneladas, 6% acima do início de março.

