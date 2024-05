EUA confirmam 2º caso de gripe aviária em trabalhador do setor de laticínios

Por Tom Polansek e Julie Steenhuysen e Leah Douglas

CHICAGO/WASHINGTON (Reuters) - Um segundo caso de gripe aviária em humanos foi confirmado nos Estados Unidos desde que o vírus foi inicialmente detectado em gado leiteiro no fim de março, disseram autoridades norte-americanas nesta quarta-feira.

A infecção de um trabalhador do setor de laticínios do Michigan expande o surto do vírus que circula em aves há anos, embora o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) diga que o risco para o público em geral permaneça baixo.

O CDC disse a repórteres em uma ligação que não viu evidências de transmissão de gripe aviária entre humanos e que testou quase 40 pessoas desde março, incluindo o trabalhador do Michigan. Todas as pessoas testadas estavam conectadas a fazendas de laticínios ou tiveram exposições a elas, disse o CDC.

Um trabalhador do Texas teve sua infecção confirmada em abril.

Michigan e Texas estão entre os nove Estados que relataram gripe aviária em rebanhos leiteiros. Cientistas afirmaram que acreditam que o surto é mais generalizado, com base em descobertas da Administração de Alimentos e Remédios dos EUA (FDA, na sigla em inglês) de partículas do vírus H5N1 em cerca de 20% das amostras de leite de varejo.

Similar ao caso do Texas, o paciente do Michigan relatou apenas sintomas relacionados ao olho, segundo o CDC. Ele teve sintomas leves e se recuperou, segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Estado.

O trabalhador foi regularmente exposto a gados infectados com gripe aviária. A principal hipótese é de que o caso foi resultado de uma transmissão de vaca para ser humano, de acordo com o CDC.

(Reportagem de Tom Polansek, Julie Steenhuysen, Leah Douglas, PJ Huffstutter e Jasper Ward)