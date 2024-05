Vídeo: Explosão deixa pai ferido durante chá revelação no Espírito Santo

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 39 anos ficou ferido após uma explosão durante um chá revelação do próprio filho em Linhares (ES).

O que aconteceu

Um vídeo do momento da revelação mostra a explosão. Nas imagens, é possível ver que convidados se assustam. O caso aconteceu no domingo (19).

Carlos Henrique Gomes teve ferimentos leves no pescoço, na orelha, boca e cabelo. Ao UOL, a esposa dele, Dayane Figueiredo, informou que ele não foi ao hospital e trata os machucados com pomadas compradas na farmácia.

Fumaça azul foi feita por dois artefatos comprados pela família e somente um deles explodiu. Segundo Dayane, os dois custaram R$ 124 e foram adquiridos pela internet.

Apesar do susto, todos passam bem. O filho do casal, Aquiles, deve nascer no fim de setembro.