Comissão da Câmara aprova moção de repúdio a show da Madonna no Rio

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou hoje uma moção de repúdio ao show da Madonna no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Parlamentares aprovaram moção em votação simbólica, com oposição somente da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP). A moção de repúdio é apenas uma manifestação da Câmara, sem efeito prático.

A proposta foi assinada pelos deputados Allan Garcês (PP-MA), Chris Tonietto (PL-RJ), Clarissa Tércio (PP-PE), Cristiane Lopes (União-RO) e Julia Zanatta (PL-SC). Para eles, houve "vilipêndio à fé da maioria da população brasileira" e "conteúdo nocivo, de forte viés erótico".

Para os parlamentares, a artista debochou da religião cristã com símbolos satânicos. Ela também teria ofendido os "princípios morais da maioria da população brasileira" com conteúdo de "inspiração pornográfica".

Os deputados também repudiaram as cantoras Anitta e Pabllo Vittar, que participaram da apresentação, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o governador fluminense, Cláudio Castro (PL).

Show gratuito da Madonna em 4 de maio reuniu 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, segundo estimativa da empresa de turismo do município do Rio, a Riotur. O evento gerou mais de R$ 300 milhões em retorno para a economia do estado, de acordo com o governo estadual.