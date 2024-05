Cada minuto importa: enchentes atrapalham identificação de vítimas no RS

Do UOL, em São Paulo

Pelo menos 85 pessoas ainda estão desaparecidas no Rio Grande do Sul, segundo a última atualização da Defesa Civil. Com a tragédia ultrapassando 20 dias, aumenta a preocupação com o resgate e identificação de corpos que possam estar debaixo das enchentes, conforme o volume d'água cai.

"A dificuldade já é das maiores possíveis e, daqui a pouco, pode ser até que seja inviável [a identificação]. Os métodos de identificação não são milagrosos, não são como nos seriados de TV. Eles têm limitações, e pode acontecer de pessoas não serem identificadas", explica a médica legista Caroline Daitx.

A especialista em medicina legal e perícia médica deu como exemplo Brumadinho, que mesmo cinco anos depois tem pessoas não identificadas em meio a lama. "Isso pode acontecer no Rio Grande do Sul também."

Estado do corpo na água

Temperatura acelera ou atrasa a putrefação. Quanto mais quente, mais rápido ela acontece. Se fria, mais devagar. No entanto, tratando-se de uma água de enchente, contaminada, como é o caso do Rio Grande do Sul, pode acontecer justamente o contrário por conta das bactérias presentes.

Depois que o corpo é encontrado e retirado, ele deve ser armazenado corretamente em câmaras frias, porque um novo processo de decomposição se inicia rapidamente.

Caroline Daitx

Mudanças no corpo. Na água, em poucos minutos, a pele fica enrugada e, com o tempo, ela descasca e cria bolhas. A face fica mais escura e irreconhecível, os lábios e a língua se projetam para fora. "Tudo isso vai contribuindo para tirar as características iniciais de uma pessoa."

Corpos boiam e depois afundam. Nos primeiros dias após o afogamento, os corpos boiam por causa da produção de gases gerados pelo processo de putrefação. "Mas eles vão começar a vazar do corpo, junto com outras secreções, e o corpo vai afundar porque se tornou mais denso." Por isso que desaparecidos podem ser encontrados conforme o volume de água cai.

Como acontece a identificação?

Sem características físicas reconhecíveis. Quando um corpo atinge um avançado estado de decomposição significa que ele já não pode mais ser identificado a olho nu. Agora, isso pode acontecer por meio de uma combinação de outros meios: digital, DNA, arcada dentária ou fotos de roupas e objetos encontrados juntos ao corpo.

Luva cadavérica. Caso a digital esteja preservada, é possível identificar uma pessoa com técnicas da papiloscopia. A legista Caroline Daitx explica um dos recursos utilizados pelos profissionais, que é chamado de luva cadavérica.

Se faz como se fosse uma hidratação das digitais, com muito cuidado, e se retira a pele da mão inteira. Quem está ali fazendo a identificação veste essa pele do cadáver, como se fosse uma luva, e coleta as impressões digitais.

Caroline Daitx

Fatores externos também importam. Fotos do local em que o corpo foi encontrado, além de roupas e objetos, ajudam na identificação do cadáver e são menos chocantes para a família, que não precisa, necessariamente, ver o corpo da vítima. Outros itens, como próteses dentárias e de fraturas, carregam um número de série e podem ser confrontados com prontuário médico.

Olhando o cadáver, você vê que ele fica irreconhecível. Todos nós ficamos muito parecidos depois da morte, principalmente com a putrefação e afogamento. O familiar, quando ele olha esse corpo, ele pode até mesmo se confundir.

Caroline Daitx

Registrar BO é importante

Processo de identificação não é isolado. "Tem que ter alguém reclamando de um desaparecido para fazer o confronto de dados, e depois a papiloscopia e análise da arcada dentária, por exemplo", destaca.

Por isso, é importante que familiares registrem boletim de ocorrência.