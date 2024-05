Alpinista nepalês escala o Everest pela 30ª vez e bate o próprio recorde

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa escalou nesta quarta-feira (22) o Monte Everest pela 30ª vez e bateu o próprio recorde de presenças no topo do mundo.

O veterano guia de montanha de 54 anos já havia ampliado o recorde no início do mês e retornou na manhã desta quarta-feira ao cume de 8.849 metros de altura.

"Kami Rita alcançou o cume esta manhã. Agora, ele estabeleceu um novo recorde com 30 escaladas ao Everest", declarou à AFP Mingma Sherpa, da agência Seven Summit Treks, que organizou a expedição.

Guia durante mais de duas décadas, o alpinista, conhecido como "Homem Everest", escalou a maior montanha do mundo pela primeira vez em 1994, durante uma expedição comercial.

Desde então, ele retornou ao topo do mundo quase todos os anos para orientar clientes.

"Estou feliz pelo recorde, mas os recordes eventualmente são quebrados", declarou à AFP após a 29ª escalada ao Everest, em 12 de maio.

"Estou mais feliz que minhas escaladas ajudem o Nepal a ser reconhecido no mundo", completou.

No ano passado, ele escalou duas vezes o Everest e recuperou o recorde em cada ocasião, depois que outro guia, Pasang Dawa Sherpa, igualou sua marca.

Kami Rita Sherpa já declarou que apenas "trabalha" e que seu objetivo não é estabelecer novos recordes.

Em sua carreira, ele já escalou outra montanha com mais de 8.000 metros, a K2 no Paquistão, a segunda maior do planeta.

O recorde foi batido no momento em que o número de mortes na temporada de escaladas do Himalaia subiu para cinco.

Um alpinista romeno faleceu durante a tentativa de escalar o Lhotse, a quarta maior montanha do mundo, que compartilha a rota de escalada ao Everest até os 7.200 metros.

O alpinista Gabriel Viorel Tabara "foi encontrado morto em sua barraca no campo três na segunda-feira por seu guia", afirmou nesta quarta-feira Mohan Lamsal, da agência Makalu Adventure.

