Esta câmera de segurança mostrou tudo que rola em casa quando não estou

Na busca por uma câmera de monitoramento versátil, encontrei a Tapo C200, da TP-Link. Ela é uma boa opção para quem quer vigiar seu comércio ou casa, para quem precisa de uma babá eletrônica ou dar uma olhadinha no pet enquanto trabalha. Talvez por conta de todas essas possibilidades de usos, o modelo é um dos mais vendidos no Brasil, e eu fui testar a câmera aqui em casa para conferir o que ela pode fazer.

Usei principalmente para acompanhar a minha noite de sono e a instalei no quarto. É possível deixar no "modo privacidade" e ligar apenas quando necessário. Então, eu só a acionava ao deitar para dormir. Também deixei com o meu irmão por alguns dias, que tem filhos.

O que gostei

Câmera de segurança Tapo C200 - TP-Link Imagem: Julia Guglielmetti

Gira 360º na horizontal e 114º na vertical. Esse modelo gira 360º e você pode deixá-lo fixo ou no modo "patrulha", que faz a câmera se mover de um lado para o outro ou para cima e para baixo.

Acompanhamento via celular. Você baixa o aplicativo e consegue acompanhar as imagens, ampliar e controlar para onde a câmera deve apontar—- tudo a distância.

Qualidade de imagem. Comparada com outras câmeras da mesma faixa de preço, ela tem uma qualidade de imagem boa (full HD), principalmente durante o dia.

Visão noturna. No período da noite, ela muda automaticamente para a visão noturna e a imagem fica em preto e branco. A imagem noturna é boa para acompanhar o sono das crianças, como os filhos do meu irmão. Como tem microfone, quando elas acordavam e choravam, dava para ouvir pelo celular e ir até o quarto. Funcionou superbem.

Comunicação através do microfone e alto-falante. Outra função legal é monitorar os bichinhos de estimação quando você não está em casa. Se você os vir fazendo bagunça ou algo de errado, dá até para dar bronca ou falar com eles pela câmera, graças ao alto-falante.

Notificação em tempo real. Ela envia uma notificação para o celular quando detecta algum movimento e grava clipes desses momentos. Foi assim que descobri que estava me mexendo muito durante a noite, com o sono agitado. De manhã, checava as notificações para entender o que rolou.

Pontos de atenção

Não é à prova d'água. Esse modelo serve apenas para ambientes internos, já que ele não é à prova d'água. Portanto, não rola instalar do lado de fora, em um espaço descoberto.

Sinal da internet. Ela é ligada na tomada e funciona conectada ao wi-fi, mas notei que precisa de uma boa conexão de rede para ter uma performance sem problemas.

Outras características

A câmera pode ser colocada em cima de uma mesa, da estante ou de qualquer superfície, ou pode ser parafusada de ponta-cabeça no teto.

A Tapo C200 também é compatível com Alexa e Google Assistente. Se você tem uma Echo Show, que é aquele modelo com tela, consegue, inclusive, acompanhar as imagens por ela.

Se perceber algum intruso se aproximando, é possível ativar efeitos sonoros e de iluminação para inibir os visitantes indesejados.

Adicionando um cartão micro SD, a câmera armazena até 512 GB, equivalente a 1.536 horas ou até 64 dias de filmagem. Também tem um serviço por assinatura para as gravações ficarem salvas na nuvem.

Vale a pena?

Se você quer usá-la como babá eletrônica ou para ficar de olho no seu bichinho de estimação, o produto é excelente e a compra vale muito a pena.

Além disso, se você tem um comércio ou qualquer tipo de negócio que necessite de monitoramento interno, a câmera pode funcionar bem.

