André Marques engordou 12 kg após parar de fumar; largar o cigarro engorda?

O apresentador André Marques, 44, contou que completou dois meses sem fumar, mas, segundo ele, engordou 12 quilos.

Parar de fumar pode engordar?

Fumar faz com que o organismo sinta menos o cheiro e o sabor dos alimentos. A nicotina afeta rapidamente os receptores do nariz e das papilas gustativas da língua. Por isso, o fumante perde um pouco a capacidade de sentir o gosto e o cheiro dos alimentos.

Menos apetite e prazer. Sabe-se também que as substâncias tóxicas do cigarro alteram a forma como o organismo lida com hormônios relacionados a fome e a saciedade, além de causarem uma inflamação em todo nosso corpo. Isso faz com que o fumante tenha menos apetite e menos prazer em se alimentar.

O hábito de fumar também ocupa espaço na vida do fumante e substitui o papel social e afetivo que, muitas vezes, é atribuído à alimentação. Por isso, é comum que em vez de sentar para comer um lanche e tomar café com os amigos ou familiares, o fumante separe períodos do dia para fumar e deixe de se alimentar.

Substituindo o prazer do cigarro pela comida. Já quem está parando de fumar pode, às vezes, substituir a fissura pelo cigarro, ou seja, a vontade exagerada de fumar, por doces e alimentos mais calóricos — podendo, sim, ganhar peso durante esse processo.

Pessoas que estão parando de fumar também têm um aumento de apetite devido à ansiedade. Diversas pesquisas apontam que, em média, engorda-se cerca de quatro e cinco quilos no primeiro ano sem cigarro.

Entre as estratégias para evitar o ganho de peso durante esse processo, estão: evitar uma dieta rigorosa, consumir mais frutas e legumes, ingerir menos gorduras saturadas, ter refeições balanceadas com proteínas, carboidratos e gorduras boas, fazer lanches intermediários entre refeições, beber mais água, evitar café e álcool e praticar atividades físicas.

Pontapé inicial na busca por hábitos mais saudáveis. O abandono do cigarro está ligado ao aumento da qualidade de vida e ao prolongamento da saúde. Mesmo que existam dificuldades durante o processo, com algumas estratégias é possível ter hábitos de vida mais saudáveis.

Fontes: Heli Souza, pneumologista do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein; Odilton de Amaral, pneumologista do Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA).

*Com reportagem publicada em 06/03/2020