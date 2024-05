N'Golo Kanté retorna à seleção da França em lista de convocados para a Euro

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, divulgou a lista de convocados para a Eurocopa 2024 (14 de junho - 14 de julho) nesta quinta-feira (16) com o retorno do volante N'Golo Kanté, que joga na Arábia Saudita, além do atacante Kylian Mbappé, como já era esperado.

A convocação de Kanté (33 anos) é a principal novidade no anúncio de Deschamps, realizado no canal de televisão francês TF1.

Kanté foi campeão mundial pelos 'Bleus' em 2018 e agora está "exilado" no Al-Ittihad da Arabia Saudita. Ele não veste a camisa da seleção desde 3 de junho de 2022.

Em meio às dúvidas quanto as condições físicas de Aurélien Tchouaméni, que se recupera de lesão, Deschamps optou por um jogador de confiança e com experiência. Tchouaméni também foi incluído na lista.

"Posso entender que os torcedores da França não acompanharam necessariamente a trajetória de N'Golo Kanté, que jogou muito pouco na temporada 2022/2023 devido a uma grave lesão", explicou Deschamps no TF1.

"Ele fez uma temporada completa. Não em uma liga europeia, porque está na Arábia Saudita, mas se recuperou completamente fisicamente. Por sua experiência, tenho certeza de que a França será mais forte com Kanté", concluiu.

No setor ofensivo, Mbappé será a referência ao lado de nomes como Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé, Olivier Giroud e Kingsley Coman.

Outro destaque da lista é o jovem de 21 anos Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, que nunca tinha sido convocado para a seleção principal da França.

-- Lista de 25 convocados pela França para a Eurocopa 2024:

Goleiros: Alphonse Areola (West Ham/ING), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Lens/FRA)

Defensores: Jonathan Clauss (Marsella/FRA), Théo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Benjamin Pavard (Inter de Milão/ITA), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco/FRA), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA), N'Golo Kanté (Al-Ittihad/ASA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP)

Atacantes: Bradley Barcola (PSG/FRA), Kingsley Coman (Bayern de Munique/ALE), Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Olivier Giroud (Milan/ITA), Randal Kolo Muani (PSG/FRA), Kylian Mbappé (PSG/FRA), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA)

kn/dr/ol/cb/mvv

© Agence France-Presse