Especialistas listam 5 alimentos grandes causadores de gases

Considerado uma queixa comum entre homens, mulheres de todas as idades e mesmo crianças, os gases também são reconhecidos como uma manifestação benigna cuja origem é a presença de excesso de ar ou outros gases no aparelho digestivo. Uma das suas apresentações mais comuns, a flatulência, está presente em 15% a 30% da população em geral.

Os gases encontrados no sistema digestivo possuem duas origens: o ar a mais que engolimos (oxigênio) e os produzidos pelo processo de degradação dos alimentos no intestino, ou seja, pelo metabolismo bacteriano (hidrogênio, metano e dióxido de carbono).

O sintoma mais comum causado por eles é a distensão abdominal, isto é, aquela sensação de aumento da barriga, seguida da flatulência e da eructação (famoso arroto). Mas podem também estar presentes a dor ou cólica abdominal e dor no peito e na parte lateral da barriga, simulando uma apendicite.

Embora possa causar dores, desconforto e até embaraço, e também se relacione com doenças como a síndrome do intestino irritável, na maioria das vezes o problema pode ser controlado com mudanças no estilo de vida, em especial a adoção de uma dieta conhecida como FODMAP, caracterizada pelo consumo reduzido de alimentos como feijões, grãos e açúcares. Exercícios físicos e de postura, igualmente, compõem o plano de tratamento.

A seguir, veja seis alimentos que são grandes causadores de gases segundo especialistas consultados por VivaBem.

Imagem: Fudio/Getty Images/iStockphoto

1. Feijão

Leguminosas têm um tipo de carboidrato (rafinose) que tende a aumentar a formação de gases. No entanto, algumas alterações na forma de preparo podem minimizar o problema. Deixe os grãos de molho ao menos 12 horas, em uma mistura de água com 1 colher (sopa) de vinagre. Depois, lave bem e cozinhe. Isso reduz a quantidade do componente fermentável que provoca os gases. Outra opção é consumir o feijão azuki (japonês), que não contém a rafinose.

Imagem: Daniel Heighton/Getty Images/iStockphoto

2. Brócolis

É um dos campeões na formação de gases. Para diminuir o problema, a dica é cortar e deixar o vegetal de molho em água em torno de seis horas, para reduzir os componentes que aumentam a fermentação. A técnica pode ser usada também com couve-flor e repolho, outros vegetais com efeito "gasoso".

Imagem: iStock

3. Leite

Isso depende da sensibilidade do organismo de cada um, mas o leite de vaca costuma causar problemas em pessoas que apresentam intolerância à lactose (um tipo de carboidrato presente na bebida). Se este for o seu caso, derivados do leite, como queijos, manteigas e coalhadas também podem causar o problema. Assim, o melhor é optar por produtos sem lactose, ou mesmo evitar a versão natural.

Imagem: iStock

4. Alimentos processados e ultraprocessados

São ricos em açúcares, farinhas e vários aditivos químicos, além de gorduras. Esse combo pode produzir uma inflamação no organismo e promover a fixação de bactérias ruins no intestino, fazendo com que ele tenha uma pior resposta aos alimentos, mesmo quando são in natura.

Imagem: iStock

5. Refrigerante

De forma geral, abusar de bebidas gaseificadas —inclusive água e cerveja— aumenta a quantidade de gás carbônico no estômago, que também pode passar para o intestino, causando todos os tipos de gases.

*Com informações de reportagens publicadas em 13/07/2018 e 18/10/2022