Quer aliviar a azia sem remédios? Esses 3 sucos podem te ajudar

A azia é uma sensação de queimação na região do peito ou do esôfago, podendo chegar até a garganta. Um dos principais sintomas é o refluxo gastroesofágico. Nesse momento, é comum procurarmos remédios caseiros, mas existe algum que realmente funciona?

É importante ressaltar que, na persistência desses e outros sintomas, como enjoo, vômito, mal-estar e estufamento, procure orientação médica. Além disso, é fundamental não se automedicar. Mesmo assim, algumas soluções caseiras citadas abaixo podem ajudar no alívio.

Remédios caseiros podem aliviar a azia?

Mudanças de hábito são mais eficazes para evitar a azia. Alguns alimentos e chás com propriedades calmantes e digestivas podem auxiliar no alívio de sintomas.

São eles: os chás de boldo, espinheira santa, camomila, vinagre de maçã e suco de pera ou melão.

Sugestões naturais para melhorar a sensação de azia

Outra sugestão ainda comer uma maçã ou pera sem casca, beber chá de funcho ou gengibre, além de três sucos:

Suco de batata crua: por ser um tubérculo alcalino, ele neutraliza a acidez do estômago e diminui o desconforto. Funciona como uma espécie de antiácido. Para preparar, descasque uma batata grande, corte em fatias ou rale; depois, esprema até sair o líquido. Beba em jejum ou cerca de 30 minutos antes das refeições principais. Suco de couve e maçã: a fruta tem uma ação cicatrizante e ajuda no alívio da queimação, além de ser rica em fibras. Já a couve tem propriedades antiulcerosas e, ao contribuir para a cicatrização de possíveis úlceras, alivia a azia e a dor de estômago. Para preparar, use três folhas de couve-manteiga cruas, uma maçã madura e 1/2 copo de água. Bata tudo no liquidificador e beba logo em seguida. Suco de mamão e linhaça: devido ao alto teor de fibras existente nessa combinação, é possível melhorar o pH estomacal. As enzimas digestivas presentes também agem como propriedade anti-inflamatória. Prepare batendo os ingredientes com água no liquidificador e use mel para adoçar.

Quais as principais causas da azia?

Entre as principais causas da azia estão: tabagismo, álcool, consumo de bebidas com cafeína (café, refrigerantes, energéticos, chá verde e preto), refeições copiosas (em grandes quantidades, gordurosas e condimentadas), com excesso de pimenta, chocolates e a ingestão de alguns medicamentos como anti-inflamatórios.

Existem hábitos que podem melhorar a azia?

Uma alimentação saudável é o mais importante para prevenir ou melhorar os sintomas da azia.

Escolher alimentos naturais que não tenham conservantes, corantes, produtos químicos e sejam preparados de forma simples, evitar frituras e não ingerir líquidos simultaneamente podem ajudar. Outros hábitos contribuem para prevenir e amenizar a situação:

Evitar bebidas durante as refeições: o estômago se dilata e isso faz com que o esfíncter do esôfago fique aberto, favorecendo o retorno do líquido ácido do estômago para o esôfago;

Controlar o excesso de peso: o aumento da circunferência abdominal também faz com que o esfíncter inferior do esôfago se mantenha mais relaxado,;

Evitar se deitar logo após de comer: nesta posição, o estômago gera uma pressão maior no esfíncter e provoca o retorno do suco gástrico;

Mastigar bem os alimentos;

Evitar distrações enquanto se alimenta e não comer tarde da noite;

Elevar a cabeceira da cama: isso faz com que o suco gástrico não volte;

Fazer pequenas refeições ao longo do dia, sem grandes quantidades de uma só vez;

Evitar fazer exercícios isométricos em momentos de crise, como a prancha abdominal e os abdominais comuns;

Fugir de situações de estresse;

Manter-se sempre presente no ato de comer, pois isso ajuda a acalmar, melhorar a digestão e reduzir os sintomas e problemas digestivos.

Fontes: Natália Lima, homeopata e terapeuta holística do Espaço Tatva; Luana Luz, gastroenterologista; Roberto Debski, homeopata.

*Com informações de matéria publicada em dezembro de 2021