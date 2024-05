Chileno Nicolás Jarry elimina Tsitsipas e vai à semifinal do Masters 1000 de Roma

O tenista chileno Nicolás Jarry surpreendeu e derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, número 8 do mundo, para avançar à semifinal do Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira (16).

Jarry, 24º no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-5 e 6-4, em duas horas e 38 minutos.

Por uma vaga na final, ele vai enfrentar o americano Tommy Paul (16º), que mais cedo bateu o polonês Hubert Hurkacz (9º).

A outra semifinal também terá um chileno, Alejandro Tabilo (32º), cujo adversário será o alemão Alexander Zverev (5º).

Depois de perder o primeiro set, Jarry reagiu no segundo graças a seu saque, com o qual foi minando a confiança de Tsitsipas, campeão do Masters 1000 de Monte Carlo em abril.

O grego começou bem a parcial decisiva, quebrando o serviço de Jarry, que deu o troco na sequência e terminou selando a surpreendente vitória com um 6-4.

"Foi um jogo muito bom. Estou muito feliz com meu jogo e por estar neste estádio, com esta energia. É algo único. Estou trabalhando o aspecto mental, agora é recuperar da melhor forma possível", declarou o chileno após a partida.

"Derrotar Stefanos no saibro é um grande feito. Sabia que estava jogando bem, mas tive que fazer ajustes ao longo do jogo para pressioná-lo", ressaltou.

A dez dias de Roland Garros, parece difícil apontar um grande favorito diante dos resultados decepcionantes de algumas estrelas (Novak Djokovic, Daniil Medvedev) e as lesões de outros candidatos ao título (Carlos Alcaraz, Jannik Sinner), enquanto Rafael Nadal tenta recuperar a forma após longo período de inatividade devido a problemas físicos.

Tsitsipas chegará a Paris com uma certa irregularidade. Após o título em Monte Carlo e o vice em Barcelona, seu desempenho gerou dúvidas com a eliminação precoce em Madri e a inesperada queda nas quartas de final em Roma.

