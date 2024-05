Câncer no cérebro: quais os sintomas da doença que matou Antero Greco

Morreu hoje (16) o jornalista Antero Greco, vítima de um câncer no cérebro. Ele tratava a doença desde junho de 2022 e, de acordo com os amigos, estava em coma há dias, se alimentando por sonda.

O Instituto Nacional do Câncer diz que tumores no cérebro estão em décimo lugar nos mais recorrentes no Brasil, que registra 11 mil novos casos da doença por ano. O câncer também costuma ser muito fatal: 84% dos casos evoluem para óbito.

Causas e sintomas

Não é possível dizer exatamente o que causa um câncer no cérebro. Podem ser fatores genéticos, predisposição ou até mesmo alguma exposição frequente do dia a dia com produtos de risco, como raio-x e gama (para profissionais da saúde), arsênico, chumbo, mercúrio, funcionários de petroquímicas, fábricas de borracha, agrotóxico e contato constante com solvente e diesel, por exemplo.

Como o diagnóstico precoce traz mais chances de cura da doença, é sempre importante ficar alerta a sinais que podem ser sintomas do câncer de cérebro - e que passam muitas vezes despercebidos:

Perda de funções neurológicas

Dores de cabeça

Náuseas e vômitos

Convulsões

Dificuldades de equilíbrio

Visão turva

Mudanças de comportamento

Sonolência acentuada e coma

Tratamento

É difícil dizer qual é o tratamento para esse tipo de câncer, pois depende de quando ele foi descoberto e da gravidade da doença. Nem sempre o primeiro passo é, por exemplo, uma cirurgia. E sim, sessões de quimioterapia e radioterapia.

O tratamento precisa ser feito com uma equipe multifuncional, que vai além de neurologistas, cirurgiões oncológicos e neurocirurgiões. Há também a necessidade de acompanhamento com fisioterapeuta, enfermeiro, fonoaudiólogo e nutricionista, por exemplo.

Com informações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica.