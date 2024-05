O que é melhor: iogurte ou coalhada? Veja benefícios e diferenças

Seja como acompanhamento de frutas no café da manhã ou um lanche no meio da tarde, a coalhada e o iogurte são opções bastante procuradas por quem busca ter uma alimentação saudável e equilibrada. Ambos são feitos a partir do leite, então são boas fontes de proteínas e ajudam no bom funcionamento do intestino. Por possuírem um bom aporte de cálcio, também são importantes para a manutenção da saúde dos ossos.

Mas qual é melhor?

Segundo especialistas, não existe um melhor. Tanto o iogurte como a coalhada possuem benefícios para a saúde e uma composição nutricional semelhante. Por isso, incluir um ou o outro no cardápio vai depender da disponibilidade na hora de comprar ou até do gosto pessoal.

Na compra, fique atento ao rótulo: os produtos mais saudáveis são os que têm em sua lista de ingredientes apenas leite e fermento, ou seja, sem aditivos químicos e adição de açúcares na formulação.

Qual a diferença?

Ambos são considerados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como parte do grupo de leites fermentados. A diferença está no processo de fabricação: no caso do iogurte, a fermentação ocorre a partir da adição de bactérias como Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Já na coalhada, a fermentação ocorre a partir de cultivos individuais ou mistos de bactérias mesófilas (muito comuns em alimentos), que irão provocar o "talho" no leite.

Além disso, o aspecto é diferente. O iogurte é mais cremoso, enquanto a coalhada —por ser o leite "talhado" ou coagulado— tem um aspecto de massa gelatinosa. A coalhada também costuma ter o sabor um pouco mais azedo, mas nada que atrapalhe o consumo.

Coalhada tem menos calorias

No quesito calorias, a coalhada se sai um pouco melhor: 100 gramas do alimento têm 44 kcal, enquanto a mesma quantidade de iogurte tem 63 kcal. Vale lembrar, no entanto, que isso pode variar de acordo com o leite utilizado na fabricação: se for desnatado, por exemplo, o teor de gordura será menor.

Mas tanto coalhada como iogurte são considerados boas fontes de proteína, cálcio e fósforo, além de fontes importantes de minerais como zinco (importante para o sistema imunológico) e manganês (que atua na regulação de açúcar no sangue e ajuda na absorção do cálcio), além de terem boas quantidades de vitaminas do complexo B.

E os benefícios?

Como todo leite fermentado, o consumo desses alimentos tem efeito probiótico e é considerado benéfico para a manutenção de uma microbiota intestinal saudável e equilibrada, melhorando o processo da digestão no geral e ainda favorecendo a absorção de nutrientes.

A boa qualidade da proteína de ambos também os torna uma boa opção de lanche para quem está em processo de emagrecimento, já que aumenta a saciedade após o consumo. A quantidade, no entanto, deve ser avaliada por um nutricionista, para não ocorrerem excessos.

A coalhada ainda tem um benefício extra: em seu processo, o açúcar do leite chamado lactose é transformado em ácido láctico. Por isso, costuma ser bem aceita por quem sofre com intolerância à lactose.

Os especialistas recomendam que iogurte e coalhada sejam incluídos no café da manhã ou no período da noite como parte da ceia. Combinações com frutas, aveia, linhaça e chia são opções saudáveis, que contribuem para aumentar os benefícios de consumo. Os dois também podem compor outros preparos, como vitamina com frutas e molho para saladas.

Fontes: Larissa Marfori, nutricionista da Care Club Ibirapuera, em São Paulo; Julemberg Teles, nutricionista da AmorSaúde, rede de clínicas parceira do Cartão de TODOS, de Afogados, em Pernambuco; Regina Coeli da Silva Vieira, nutricionista, professora adjunta no curso de nutrição da UFAM (Universidade Federal do Amazonas); Thayná Palmeira, nutricionista do Instituto de Ciências Neurológicas de São Paulo.

*Com informações de matéria publicada em dezembro de 2021