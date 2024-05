Número de crianças migrantes que cruzou a selva panamenha em direção aos EUA disparou em 2024

Mais de 30 mil crianças migrantes cruzaram a inóspita selva de Darién, no Panamá, a caminho dos Estados Unidos, nos primeiros quatro meses de 2024, um aumento de 40% em comparação com o mesmo período do ano passado, informou o Unicef nesta quarta-feira (15)).

"Nos primeiros quatro meses de 2024, mais de 30.000 crianças atravessaram a selva de Darién, um aumento de 40% em comparação com o mesmo período do ano passado", disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Desses 30.000 menores, quase 2.000 chegaram ao Panamá sozinhos ou separados de suas famílias, três vezes mais do que nos primeiros quatro meses de 2023, de acordo com o Unicef.

A região de Darién, uma fronteira de 266 quilômetros de extensão e 575.000 hectares de selva, tornou-se nos últimos anos um corredor para migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos.

Em 2023, mais de 520.000 pessoas cruzaram a selva, apesar de enfrentarem perigos como animais selvagens, rios caudalosos e grupos criminosos.

"O Darién não é um lugar para crianças, muitas crianças morreram nessa jornada árdua e perigosa", disse o diretor-executivo adjunto do Unicef, Ted Chaiban.

Até agora, neste ano, mais de 150.000 migrantes cruzaram essa rota. A maioria é de venezuelanos, assim como haitianos, equatorianos e colombianos. Há também asiáticos, principalmente chineses, e africanos.

O presidente eleito do Panamá, José Raúl Mulino, prometeu deportar os migrantes que entram no país pelo Darién.

