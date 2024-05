Governo faz reunião com categorias em greve nas universidades

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) reúne-se nesta quarta-feira (15), às 10h30, em Brasília, com o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) para tratar das reinvindicações da categoria, em greve nacional desde 15 de abril.

O fórum de negociação é a "mesa específica e temporária do magistério superior". Os professores esperam contraproposta à reinvindicação de reajuste salarial de 22,71%, com pagamento ainda no segundo semestre deste ano. Professores querem também que o governo recomponhe o orçamento das universidades federais e revogue normas que prejudicam a carreira docente, baixadas no governo anterior.

Em resposta à, o MGI afirmou que apresentar propostas para a reestruturação de carreiras na área de educação "é um compromisso prioritário". Na terça-feira da semana que vem (21), o ministério terá reunião com os representantes dos técnicos administrativos das universidades federais.