Clubes ingleses votarão para decidir fim do VAR na Premier League

Os clubes da Premier League vão se manifestar no início de junho sobre uma possível extinção do VAR no Campeonato Inglês a partir da próxima temporada, segundo ideia defendida pelo Wolverhampton.

A votação acontecerá no dia 6 de junho, na próxima assembleia geral da Premier League. Para conseguir a aprovação, a resolução dos 'Wolves' precisa obter o endosso de 14 dos 20 clubes da primeira divisão.

"A introdução do VAR na temporada 2019-2020 foi uma decisão tomada de boa fé", escreveu o Wolverhampton, "mas levou a inúmeras consequências negativas não intencionais, prejudicando a relação entre os torcedores e o futebol e afetando o valor da marca Premier League.

"A nossa posição é que o preço que pagamos por um pequeno aumento na precisão está em contradição com o espírito do nosso jogo e, consequentemente, deveríamos eliminá-lo a partir da temporada 2024-2025", apontou o clube.

O impacto do VAR nas comemorações dos gols, o tempo necessário para revisão das jogadas e a falta de comunicação no estádio têm provocado protestos de setores da torcida e também de alguns treinadores.

A Premier League, organizadora do campeonato, "apoia totalmente a utilização do VAR e está empenhada, juntamente com a PGMOL [associação de arbitragem], em fazer melhorias contínuas no sistema no interesse do jogo e dos torcedores".

smg/jta/dr/iga/aam/cb

© Agence France-Presse