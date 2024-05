'Indispensável': umidificador de ar ajuda a aliviar rinite e está em oferta

Todo ano é a mesma coisa: chega o outono e com ela vêm as doenças respiratórias, como rinite e asma. Para quem sofre com essas doenças, um umidificador de ar pode amenizar os efeitos do tempo seco característico dessa época.

Um dos favoritos dos consumidores é o umidificador de ar da Elgin. O produto teve mais de mil compras somente no mês passado. Ele é elogiado por ser potente e silencioso. A seguir, listamos outras vantagens e selecionamos opiniões de quem já comprou.

O que esse umidificador tem de bom?

Indicado para ambientes com baixa umidade relativa ou ar-condicionado

Sua tecnologia ultrassônica quebra a molécula de água por vibrações e a transforma em névoa

Possui três níveis de intensidade de névoa, para você ajustar de acordo com sua necessidade

Tem reservatório de 2 litros

Conta com desligamento automático quando o reservatório esvazia

Bivolt

O que diz quem comprou esse produto?

O umidificador de ar da Elgin tem mais de 8.100 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 66% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). A nota média é de 4,2. Veja a opinião de quem adquiriu o produto.

Muito bom! Em dias em que a umidade baixa de 40% se tornou indispensável aqui em casa. Celso

Gostei muito do umidificador Elgin. Chegou bem embalado, fiz o teste e não vaza. Vi algumas avaliações de comentários negativos, mas, no meu caso, está tudo bem. Gostei do umidificador porque tenho rinite alérgica e creio que vai ajudar muito nas noites tranquilas. Crysbesi

O aparelho é ótimo, a duração longa, não precisa repor água muitas vezes. Recomendo. Andreia

Boa relação custo-benefício. Possui três níveis de intensidade de fluxo, porém na maior se formam muitas gotículas na superfície do próprio aparelho e de onde ele estiver apoiado, com isso acabo usando sempre na de menor intensidade. É um produto simples, fácil de usar, não ocupa muito espaço porque o armazenamento da água é mais verticalizado comparando com outras marcas. Na visão frontal ele é bem bonito, na visão de cima deixa a desejar. Ruído leve e que não incomoda. Patricia Martins

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, relataram vazamento de água e que o uso de óleos essenciais pode estragar o produto.

Silencioso, mas ele não trava muito bem no suporte e se não souber regular, sai muito vapor, que molha demais o ambiente. Eu deixo no mínimo e fica ótimo. Laiane Roque

Começou funcionando bem, mas dias depois mostrou suas falhas: a vaporização da água é fraca e vaza muita água pelo chão. Parece e é um produto fraco. Não tem força suficiente para espalhar o vapor de água no ambiente como as outras marcas que tive. Dom Fabrício Rodrigues Pereira

Ótimo produto! Chegou rápido, porém eu estraguei, pois coloquei óleo essencial dentro. Então, não coloquem. Rodrigo Santos Pereira

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.