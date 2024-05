Vídeo mostra 15 cavalos mortos em enchente no RS; animais estavam amarrados

Um vídeo registrado na última sexta-feira mostrou 15 cavalos mortos em uma área rural de Parobé, na região metropolitana de Porto Alegre, em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Animais estavam amarrados em árvores perto de uma propriedade e morreram afogados. As imagens foram compartilhadas pela ONG Brasil Sem Tração Animal, que está auxiliando as ações de resgate em meio ao alagamento no Rio Grande do Sul.

O modo de vida que se impõe a esses animais não permite a sobrevivência. Em situações como essa, os animais são esquecidos. Morreram porque foram amarrados e tratados como coisa.

Fernanda Braga, fundadora da ONG Brasil Sem Tração Animal

Governo do RS atualiza diariamente os dados de animais resgatados. Segundo o boletim divulgado na tarde de terça-feira (14), 11.002 foram salvos em meio ao alagamento. Não há um levantamento de animais mortos.

Outros casos envolvendo cavalos

Cavalo foi resgatado de cima de um telhado em Canoas no dia 8. Caramelo, como o animal ficou conhecido, mobilizou equipes de socorro e gerou a reação de autoridades e influenciadores. Após a repercussão do caso, uma pintura que retrata o animal foi leiloada por R$ 130 mil para ajudar as vítimas das inundações no estado.

Égua ficou 10 dias em apartamento em São Leopoldo. O animal foi resgatado na noite desta terça-feira (14) do terceiro andar de um prédio. Após a sedação, Esperança foi retirada por uma janela do imóvel. O animal foi colocado na caçamba de um caminhão da administração municipal. O dono da égua tem uma chácara em frente ao condomínio. Em entrevista à CNN, ele contou que colocou Esperança no local para protegê-la da enchente.