Agricultura institui GT que definirá rastreabilidade individual de animais

São Paulo, 15 - A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura instituiu o Grupo de Trabalho que deve apresentar, em 60 dias, uma proposta de plano estratégico para a adoção da rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos. Conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), o grupo será composto por um representante da Secretaria de Defesa Agropecuária; dois representantes do Departamento de Saúde Animal da mesma secretaria; um representante do Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária; um representante da Associação Brasileira das Empresas de Certificação por Auditoria e Rastreabilidade; um representante da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec); um da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo); um da Associação Brasileira de Laticínios; um da Associação Brasileira de Reciclagem Animal; um da Associação Brasileira dos Exportadores de Gado; um da Associação dos Exportadores de Animais Vivos; um do Centro das Indústrias de Couro do Brasil e um da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Além disso, como convidado, haverá um representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Depois de instituído, o Grupo de Trabalho terá o prazo de 60 dias para finalizar os trabalhos, contados a partir do seu início, admitida a prorrogação por mesmo período.