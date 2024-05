Ações de GameStop e AMC despencam após dispararem com volta de "Roaring Kitty"

Por Medha Singh e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações da GameStop e da AMC despencavam nesta quarta-feira, após ganhos acentuados nessa semana com o ressurgimento nas redes sociais do perfil "Roaring Kitty", de Keith Gill, que é apontado como responsável por desencadear o frenesi de ações de memes em 2021.

Os papéis da rede de cinemas AMC caía cerca de 23%, após alta de 135% nas duas últimas sessões, enquanto a GameStop perdia mais de 30% depois de atingir seu nível mais alto desde junho de 2021 na terça-feira.

"Os investidores em ações de meme não negociam com base em macro ou fundamentos, apenas com base no impulso", disse David Wagner, gestor de portfólio da Aptus Capital Advisors.

"Roaring Kitty", a persona online de Gill, compartilhou um trecho do filme "Coração Valente" no X na terça-feira, com a palavra "GameStop" piscando na tela enquanto Mel Gibson, interpretando William Wallace, grita "liberdade".

É a primeira vez que Gill menciona o nome de uma empresa após seu retorno ao X depois de um hiato de três anos, o que desencadeou uma alta nas ações.

Em 2021, suas transmissões no YouTube e uma série de publicações no Reddit ajudaram a atrair uma enxurrada de dinheiro de pequenos investidores para a GameStop, gerando perdas enormes para hedge funds que apostavam contra a empresa.

Gill não respondeu a um pedido da Reuters para comentar se ele estava planejando voltar a postar sobre suas negociações nas redes sociais.