Votorantim Cimentos tem queda no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Votorantim Cimentos teve lucro líquido de 17 milhões de reais no primeiro trimestre, bem abaixo do resultado positivo de 78 milhões obtido no mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta terça-feira.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado ficou praticamente estável, a 766 milhões de reais, embora a margem tenha crescido de 13% para 14% no período.

A companhia, maior produtora de cimento do Brasil e com operações em diversos países, teve queda de 6% na receita líquida, a 5,45 bilhões de reais, embora o volume vendido do material tenha crescido 1%, a 8,1 milhões de toneladas.

Segundo a empresa, a queda no faturamento ocorreu "majoritariamente impactada pela apreciação do real".

No Brasil, a Votorantim Cimentos, que tem como principal rival a CSN, teve receita estável em 3 bilhões de reais, com redução de Ebitda de 6%. Na América do Norte, o faturamento caiu 7%, afetado por quedas nos volumes vendidos e câmbio, e o Ebitda veio ainda negativo em 17 milhões de reais ante 47 milhões, também negativos, no primeiro trimestre de 2023.

A companhia terminou março com alavancagem de 1,76 vez ante 1,28 vez no final de 2023 e 1,78 vez um ano antes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)