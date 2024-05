Stellantis inicia parceria com chineses e trará nova marca ao Brasil

A Stellantis confirmou que a marca chinesa de elétricos Leapmotor, da qual possui 51%, será explorada em diversos mercados do mundo ainda em 2024. Esses mercados incluem a América do Sul e o Brasil, com a montadora devendo aparecer a partir do quarto trimestre deste ano no cenário automotivo nacional.

O que aconteceu

Com planos de expansão para a Leapmotor após o anúncio de uma joint venture, a Stellantis planeja estabelecer 200 pontos de venda na Europa a partir do terceiro trimestre e até o fim do ano.

Também estão na rota do crescimento para marca chinesa a Índia, a região Ásia-Pacífico (excluindo a Grande China), Oriente Médio, África e América do Sul. Todas essas regiões a partir do quarto trimestre de 2024.

Os primeiros modelos a serem lançados serão T03 e C10, com pelo menos um veículo novo nos próximos três anos

O T03 é um carro do segmento A, ou seja, um modelo urbano e econômico. Sua autonomia é de 265 km no ciclo WLTP.

Já o C10 é um veículo do segmento D, um modelo médio familiar. Sua autonomia é de 420 km (WLTP) com pontuação de 5 estrelas no E-NCAP.

O novo acordo vem após outubro do ano passado, quando a Stellantis anunciou um investimento de 1,5 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões), aquisição de 21% e a criação da Leapmotor International, para a venda dos veículos da marca fora da China.

A criação da Leapmotor International é um grande avanço para ajudar a resolver a questão urgente do aquecimento global com modelos BEV de última geração que vão competir com as marcas chinesas existentes nos principais mercados em todo o mundo. Carlos Tavares, CEO da Stellantis

Ao combinar a tecnologia avançada e os produtos da Leapmotor com o suporte da Stellantis em áreas como canais internacionais, serviços e marketing, buscamos oferecer uma experiência excepcional de direção e pilotagem com os produtos da Leapmotor. Acreditamos que essa parceria pode impulsionar a Leapmotor a se tornar uma respeitada empresa mundial de veículos elétricos inteligentes. Zhu Jiangming, fundador, presidente e CEO da Leapmotor

