Powell: preços ao produtor foram "mistos", é improvável que próximo movimento seja alta de juros

AMSTERDÃ (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que o último relatório sobre os preços ao produtor dos Estados Unidos foi mais "misto" do que "aquecido" uma vez que os dados anteriores foram revisados para baixo, mesmo que os números de abril tenham ficado acima do esperado.

"Eu não o chamaria de aquecido, mas sim de misto", disse Powell em um evento em Amsterdã, depois que o Departamento do Trabalho divulgou os dados sobre o índice de preços ao produtor de abril.

Questionado se a recente série de inflação acima do esperado poderia significar que a taxa de juros do Fed não é suficientemente restritiva para que a inflação retorne à meta de 2% do Fed, Powell disse que "o tempo dirá".

Mas ele acrescentou que não espera que o próximo movimento do banco central seja um aumento dos juros. O mais provável é que isso signifique que os juros permanecerão onde estão, em uma faixa de 5,25% a 5,50%, por mais tempo do que o esperado anteriormente, disse ele.

(Reportagem de Bart Meijer e Toby Sterling em Amsterdã)