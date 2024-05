Powell espera que inflação caia, mas não está tão confiante quanto antes

AMSTERDÃ (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que espera que a inflação continue a cair até 2024, como aconteceu no ano passado, embora sua confiança nisso tenha caído depois que os preços subiram mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre.

"Espero que a inflação volte a cair (...) mensalmente para níveis mais parecidos com as leituras mais baixas que tivemos no ano passado", disse Powell em um evento bancário em Amsterdã. "Eu diria que minha confiança nisso não é tão alta quanto antes."

Ainda assim, Powell disse sentir que é improvável que o Fed tenha de aumentar novamente os juros, reafirmando, como fez após a última reunião de política monetária, que o banco central será "paciente" e permitirá que a atual taxa básica tenha todo o seu impacto.

“Não creio que seja provável, com base nos dados que temos, que o próximo movimento que tomarmos seja um aumento das taxas”, disse Powell. "É mais provável... que mantenhamos a taxa básica de juros onde ela está."

“Não esperávamos que este fosse um caminho tranquilo”, disse Powell.

Powell falou pouco depois de novos dados terem mostrado que os preços ao produtor dos EUA em abril subiram mais rapidamente do que o esperado, um possível sinal de aumento de pressão sobre os preços cobrados aos consumidores.

Mas Powell disse que considerou os dados “bastante mistos”, observando que os preços dos insumos dos meses anteriores foram revisados para baixo.

O Fed tem mantido sua taxa básica de juros estável na faixa de 5,25% a 5,5% desde julho.

(Por Toby Sterling e Bart H. Meijer)